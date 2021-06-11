«Ростелеком» определил победителей юбилейного конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Победителей конкурса определили эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

«Ростелеком» подвел итоги X конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который прошел при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группы «Интерфакс».

Всего в конкурсе «Вместе в цифровое будущее» приняло участие более 1 500 региональных журналистов и блогеров, освещающих темы внедрения новых технологий, инновационных разработок и цифровых трендов в сферах ИТ и телекоммуникаций.

Победителей конкурса определили эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

Номинация «Печатная пресса»: 1 место - Валерий Браун, «Как открывали глаза компьютерам», деловой журнал National Business, Нижний Новгород; 2 место - Сергей Малюков, «Я киборг, но это не страшно», издательский дом «Липецкая газета»; 3 место - Наталья Повольнова, «Роботы за прилавком», «Деловой квартал», Красноярск.

Номинация «Радио и телевидение»: 1 место - Яна Бугакова, «Цифровой сельсовет», филиал ВГТРК «ГТРК «Новосибирск»; 2 место - Татьяна Ивлева, «Край аграрный. Кубанская кибердеревня», «Новое телевидение Кубани» (Кубань 24), Краснодар; 3 место - Сергей Суханов, «Сахалинские ученые разработали уникальный беспилотный корабль», телекомпания «ОТВ Сахалин».

Номинация «Интернет-СМИ»: 1 место - Глеб Черный, «Кто каждый день звонит жителям Екатеринбурга и сразу бросает трубку», информационный портал Е1.RU, Екатеринбург; 2 место - Станислав Шахов, «Хочешь, я и тебя сосчитаю?», информационное агентство «Башинформ», Башкортостан; 3 место - Ольга Батова, «Цифровая экономика: новые возможности банковских услуг», еженедельник и новостной портал «Главная Тема. См», Смоленск.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте конкурса.

НАША СПРАВКА

Из 3 169 предложенных на конкурс материалов допущены 2 584. Наибольшее количество работ поступило из Южного (665 работ), Центрального (578) и Приволжского федеральных округов (482). Самыми популярными номинациями традиционно стали «Интернет-СМИ» (1 045 публикаций), «Радио и ТВ» (483 сюжета) и «Печатная пресса» (388 материалов). В номинации «Социальные медиа» представлено более 170 постов, в спецноминации «Кибербезопасность» — 74 материала, в спецноминации «Цифровой регион» - 423 работы.