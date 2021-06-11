Рязанских школьников кормят фальсификатом молочки – итоги проверки

Молочная продукция, которой обеспечивает школы Рязани муниципальное предприятие «Детское питание», оказалась фальсификатом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молочная продукция, которой обеспечивает школы Рязани муниципальное предприятие «Детское питание», оказалась фальсификатом. Такой вывод на основе лабораторных испытаний сделал Россельхознадзор.

«Из девяти отобранных проб различных молочных товаров четыре не соответствовали требованиям действующего законодательства», - сообщает пресс-служба управления по Рязанской и Тамбовской областям.

Ведомство выяснило, что в составе молочки (сыр, творог, сметана), которой кормят детей, использованы не заявленные в составе немолочные виды сырья и консерванты. Кроме того, проверка показала снижение пищевой ценности продукции.

Россельхознадзор установил производителей фальсификата, но сами организации пока не называет. Отмечается лишь, что это предприятия как Рязанской области, так и других субъектов.

Ведомство направило материалы проверки в органы прокуратуры и полиции, а со своей стороны возбудило дела об административных правонарушениях.

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