Выдохнули: ФК «Рязань» не вышел в ФНЛ

Влад Фасхутдинов наколотил голов больше всех в ПФЛ, но забить в Липецке главному конкуренту не смог.

10 июня футбольный клуб «Рязань» переиграл саратовский «Сокол». На 21-й минуте гол с пенальти, как оказалось – победный, забил Влад Фасхутдинов. В этом же туре лидер первенства - липецкий «Металлург» - сыграл вничью с курским «Авангардом».

В настоящее время клуб из Рязани занимает вторую строчку с отставанием от лидера – «Металлурга» - в три очка. Но если в последнем туре «Рязань» выиграет (в Курске), а Липецк проиграет (в Воронеже), то будут учитываться личные встречи. Они – не в пользу Рязани: дома мы проиграли 1:2, в гостях 3:1.

Чиновники от министерства спорта, как сообщил «КП-Рязань» источник в ведомстве, выдохнули. Перспектива иметь команду в ФНЛ – очень затратная, и пока неуместная. Но, возможно, еще не время.

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