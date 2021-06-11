Почта России рассказала, как работают рязанские отделения в длинные выходные

Почта России рассказала о режиме работы отделений в Рязанской области в предстоящие длинные выходные. Так, в предпраздничный день, 11 июня, они завершат рабочий день на час раньше. В День России их двери будут закрыты.

13 июня почтовые отделения будут работать по обычному графику, а 14 июня принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.

«Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы», - добавили в УФПС Рязанской области.