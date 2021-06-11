По Рязани разъезжает кабриолет из «Лады». Фото: Рязанские ведомости.

В Рязани появился кабриолет, сделанный из «Лады» девятой модели. Рязанец Валантин Смирнов увидел объявление, что продается машина по цене металлолома, ну и решил купить ее.

— Когда машину поставили на ход и покатались немного, пришла идея сделать из нее что-то интересное, — рассказывает Валентин «РВ». — Вспомнили, что есть Lada Natasha, взяли болгарку и приступили к делу. Так в Рязани появилась своя «Лада Наташа» (В 1990 году бельгийская компания «Скалдия-волга», занимавшаяся поставками советских машин за рубеж, сделала кабриолет Lada Natasha – Ред.).

По словам Валентина, рязанские гаишники достаточно лояльно отнеслись к такому кабриолету. В основном, все заканчивалось беседой о том, зачем была спилена крыша, и фото на память. Однако рязанец не скрывает: лучше стражей порядка лишний раз не провоцировать, так как подобный тюнинг запрещен законом.

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