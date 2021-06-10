На нескольких улицах в Рязани отключат холодную воду

10 июня с 21.00 в связи с проведением восстановительных работ между домами 7 и 14 по улице Пушкина отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Отключения произойдут по адресам:

- улица Пушкина дома 4, 6, 5, 7, 13, 13к1, 14, 14к1, 15;

- улица Гагарина дома 40, 42, 44, 48, 50, 56/1, 60, 64, 70, 70/1, 72/3, 74, 74а, 76, 78, 78а, 80, 82;

- улица 1-я линия дом 2;

- улица 2-я линия дом 3;

- улица 3-я линия дом 2;

- улица Татарская дома 15/65 и 29/44;

- улица Дзержинского дома 78, 82, 74, 76.

Отмечается, что без воды рязанцам придется обходиться до окончания работ.

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