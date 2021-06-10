Рязанским водителям напомнили о правилах поведения на железнодорожных переездах

Акция прошла на двух переездах в Рязанской области.
10 июня отмечается Международный день привлечения внимания к железнодорожному переезду. В преддверии этой даты актив молодежи рязанской дистанции пути организовал профилактическое мероприятие.
На двух железнодорожных переездах: 201 километр в Рязани и 185 километр в Рыбном активисты раздавали проезжающим мимо автомобилистам памятки. В них содержалась исчерпывающая информация о соблюдении правил проезда через железнодорожный переезд.
Также с водителями транспорта провели профилактические беседы о безопасности.
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