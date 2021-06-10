Дело рязанца, обвиняемого в попытке сбыть наркотики, передано в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу рязанца, пытавшегося сбыть наркотики в особо крупном размере.
Отмечается, что раскрытием преступления занималось следственное отделение УФСБ по Рязанской области.
По версии следствия, летом 2020 года обвиняемый, приобрел в интернете наркотические средства и психотропные вещества. Их он планировал сбыть на территории региона. Однако довести задуманное до конца он не смог, так как был схвачен сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.
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