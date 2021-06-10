Дело рязанца, обвиняемого в попытке сбыть наркотики, передано в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу рязанца, пытавшегося сбыть наркотики в особо крупном размере.

Отмечается, что раскрытием преступления занималось следственное отделение УФСБ по Рязанской области.

По версии следствия, летом 2020 года обвиняемый, приобрел в интернете наркотические средства и психотропные вещества. Их он планировал сбыть на территории региона. Однако довести задуманное до конца он не смог, так как был схвачен сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!