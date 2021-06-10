Собственников обязали отреставрировать историческое здание в центре Рязани

Фото: 2гис.

Исторической здание 1876 года постройки, расположенное на улице Кудрявцева, 31, признано аварийным. Соответствующее постановление городской администрации опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Теперь двухэтажное строение, попавшее в список охраняемых объектов истории, должны будут отремонтировать за счет собственников. Однако произойдет это не сразу. Согласно постановлению, на восстановительные работы отводится 13 лет, то есть ремонт владельцы недвижимости должны будут сделать до сентября 2034 года.

Сейчас здание числится в качестве жилого строения и в нем расположено несколько квартир.

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