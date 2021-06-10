Мэрия Рязани срочно разыскивает наследников 11 квартир в разных районах города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чиновники мэрии Рязани срочно разыскивают наследником на несколько квартир, расположенных в разных районах города. Речь идет о следующих квартирах, где умерли последние владельцы:

- квартира №6 в доме №55 по улице Гагарина. Собственниками на праве общей долевой собственности являлись Горячева Пелагея Арсентьевна, умершая 10 июля 2006 года и Горячев Евгений Николаевич, умерший 30 августа 2020 года;

- квартира №80 в доме №2 по улице Интернациональной. Собственниками на праве общей долевой собственности являлись Ромазанова Евдокия Ивановна, умершая 11 марта 2018 года и Ромозанов Сергей Петрович, умерший 25 ноября 2018 года;

- квартира №35 в доме №33 по улице Дзержинского. Собственником являлась Пантелеева Антонина Ивановна, умершая 30 июня 2002 года;

- квартира №28 в доме №4 по улице Космонавтов. Собственником являлась Тыркина Наталья Викторовна, умершая 2 января 2019 года;

- квартира №2 в доме №7 по улице Космонавтов. Собственником являлся Морюшкин Алексей Федорович, умерший 22 ноября 2017 года;

- квартира №13 в доме №20 по улице Лермонтова. Собственником являлась Лебеденко Александра Захаровна, умершая 25 января 2019 года;

- 1/2 доля в праве на квартиру №57 в доме №21/25 по улице Шевченко. Собственником являлся Самохин Николай Николаевич, умерший 24 марта 2015 года;

- квартира №35 в доме №12 по улице Интернациональной. Собственником являлась Комарова Мария Ивановна, умершая в июле 2020 года;

- квартира №7 в доме №20/11 по улице Октябрьской. Собственником являлась Грамзина Татьяна Валериановна, умершая 4 августа 2020 года;

- квартира №156 в доме №22 по улице Тимакова. Последнего владельца мэрия не указала;

- квартира №61 в доме №23 корпус 1 по улице Новоселов. Собственником являлся Гайворонский Анатолий Викторович, умерший 15 сентября 2020 года.

Наследником нужно обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани. В противном случае, все квартиры уйдут городу. На все про все 30 дней.

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