Прощание с рязанским членом Академии военных наук состоится 11 июня

Прощание с Сергеем Кирилловым назначено на в пятницу, начало в 11:30

10 июня стало известно, что скончался профессор Рязанского радиотехнического университета Сергей Кириллов. Он был членом Академии военных наук, возглавлял кафедру радиоуправления и связи. Под его руководством на кафедре было выполнено множество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Прощание с профессором Кирилловым состоится в пятницу, 11 июня, в 11:30 у входа в главный корпус университета.

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