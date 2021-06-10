Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июня 2021 13:11

Главная версия причины пожара в рязанской больнице опровергнута

Аппарат ИВЛ не виноват в возгорании, сообщил источник в правоохранительных органах
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Аппарат в реанимации больницы Семашко, снятый за несколько месяцев до ЧП

Аппарат в реанимации больницы Семашко, снятый за несколько месяцев до ЧП

Аппарат искусственной вентиляции легких, купленный в ноябре 2020 года, не был источником пожара в реанимации больницы имени Семашко в Рязани. Агентство ТАСС сообщило об этом 10 июня со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Этот человек заявил, что предварительно уже установлено – аппарат вспыхнул уже после. Точные причины будут установлены в ходе экспертиз. По словам правоохранителя, в эпицентре пожара оказалась кровать на электроприводе, на которой лежала пожилая пациентка, подключенная к аппарату ИВЛ. Она погибла при пожаре.

На видео с камеры наблюдения, которое было опубликовано 9 июня, видно, как вначале в палате происходит возгорание, а только примерно через полминуты происходит вспышка – вероятно, это и сгорел аппарат ИВЛ.