Главная версия причины пожара в рязанской больнице опровергнута

Аппарат в реанимации больницы Семашко, снятый за несколько месяцев до ЧП

Аппарат искусственной вентиляции легких, купленный в ноябре 2020 года, не был источником пожара в реанимации больницы имени Семашко в Рязани. Агентство ТАСС сообщило об этом 10 июня со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Этот человек заявил, что предварительно уже установлено – аппарат вспыхнул уже после. Точные причины будут установлены в ходе экспертиз. По словам правоохранителя, в эпицентре пожара оказалась кровать на электроприводе, на которой лежала пожилая пациентка, подключенная к аппарату ИВЛ. Она погибла при пожаре.

На видео с камеры наблюдения, которое было опубликовано 9 июня, видно, как вначале в палате происходит возгорание, а только примерно через полминуты происходит вспышка – вероятно, это и сгорел аппарат ИВЛ.