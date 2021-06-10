Рязанец в квартире на Московском незаконно хранил пистолет и патроны

В Рязани задержали 37-летнего мужчину, незаконно хранившего в квартире, расположенной в Московском районе, пистолет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

К оперативникам поступила информация, что подозреваемый может прятать у себя в квартире боевое огнестрельное оружие. Проверяя эти сведения, полицейские провели обыск жилища и обнаружили в шкафу среди постельного белья пистолет и десять патронов.

«Эксперты-криминалисты исследовали находку и установили, что рязанец незаконно хранил пистолет, переделанный из охолощенного оружия», - сообщили в УМВД.

Находку изъяли, а в отношении хозяина квартиры возбудили уголовное дело. В настоящий момент следователи выясняют, каким образом огнестрельное оружие попало к рязанцу.

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