Дедушку-грибника спасли из леса в рязанской глубинке

Фото: vk.com/pso_meschera

В Михайловском районе близ деревни Волосовка 9 июня пропал грибник. Дедушка 1949 года рождения ушел в лес и, по всей видимости, заблудился.

На место отправились добровольцы поисково-спасательнолго отряда «Мещера» и медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus». Всего 12 человек, которое начали прочесывать территорию.

«Добровольцами в общей сумме было пройдено около 40 км. Были осмотрены лесной массив и прилегающие к нему поля. Поисковая операция продолжалась всю ночь до утра», - сообщили в ПСО «Мещера».

Только наутро грибника сильно промокшим нашли местные жители. К счастью, дедушка был жив.