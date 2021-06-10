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Общество10 июня 2021 9:04

Названа причина ночного флешмоба ГИБДД на площади Ленина

Десятки автомобилей дорожной полиции с включенными мигалками выстроились на дороге
Источник:kp.ru
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Госавтоинспекция объяснила, зачем устроила флешмоб в ночь на 10 июня на площади Ленина в Рязани. Горожане заметили, как десятки служебных автомобилей с включенными мигалками выстроились в ряд на проезжей части.

В пресс-службе ГИБДД «КП-Рязань» сообщили, что это было «мероприятие по пропаганде безопасности дорожного движения». Снимался видеоролик.

«В рамках данного мероприятия проводилась съемка профилактического видеоролика. Также мероприятие приурочено к 85-летию со дня образования Госавтоинспекции МВД России», - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее администрация объявляла о закрытии движения по части улицы Соборной и площади Ленина в ночь на 10 и на 11 июня – с 23:30 до 01:30.