Названа причина ночного флешмоба ГИБДД на площади Ленина

Госавтоинспекция объяснила, зачем устроила флешмоб в ночь на 10 июня на площади Ленина в Рязани. Горожане заметили, как десятки служебных автомобилей с включенными мигалками выстроились в ряд на проезжей части.

В пресс-службе ГИБДД «КП-Рязань» сообщили, что это было «мероприятие по пропаганде безопасности дорожного движения». Снимался видеоролик.

«В рамках данного мероприятия проводилась съемка профилактического видеоролика. Также мероприятие приурочено к 85-летию со дня образования Госавтоинспекции МВД России», - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее администрация объявляла о закрытии движения по части улицы Соборной и площади Ленина в ночь на 10 и на 11 июня – с 23:30 до 01:30.