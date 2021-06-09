Минтранс Рязанской области: ливневка на Астраханском мосту эффективна

Видео призвано доказать рязанцам, что после пика ливня вода с моста уходит

Министр транспорта Рязанской области Вадим Решетник вслед за рязанскими городскими властями ответил на критику горожанами ливневой канализации на новом Астраханском мосту. Во время ливня во второй половине дня 9 июня проезжая часть на мосту скрылась под 20-сантиметровым слоем воды. В социальных сетях рязанцы жаловались, что мост только что построен, а система отвода воды не справляется.

Ливень прокатился над центром Рязани около 15:40, а через час проезжая часть на мосту была уже свободна от воды. По словам министра, решетки канализации очень быстро приняли воду и отвели ее в спрятанную под землей реку Лыбедь. Вадим Решетник даже разместил видео, показывающее, как мост освобождается от потопа в течение 3 минут. Этот ролик снят камерой, расположенной в районе крыши Рязанского главпочтамта.

Стоит отметить, что до реконструкции моста большие и глубокие лужи на улице Ленина собирались не в этом месте, а около «Атрона».