Медикам из больницы Семашко потребовалась психологическая помощь

В больницу, где произошел пожар, приехали чиновники из рязанского и федерального министерств Фото: Владимир ФРОЛОВ

Когда журналисты, приехавшие в больницу к полудню 9 июня, чтобы взять интервью у заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева и главы регионального минздрава Андрея Прилуцкого, попросили о встрече с кем-нибудь из очевидцев пожара, им было отказано.

– Понимаете, они отработали свою смену, устали, у них после ЧП не то состояние, чтобы общаться на эту тему, – заметил Прилуцкий.

Между тем в приватной беседе медики рассказали, что есть медики, работавшие в страшную ночь на 9 июня и в то же время оставшиеся в лечебном учреждении даже после полудня – они не ушли домой, потому что им самим требовалась психологическая помощь.

– С ними не только провели психотерапию, некоторые получили лекарственные препараты, – рассказали сотрудники больницы.