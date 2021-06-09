Работы на перекрестке у «Глобуса» в Рязани завершатся в августе

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8 июня на перекресток Касимовского шоссе и улицы Советской Армии приехал замглавы администрации Рязани Борис Ясинский. Это было выездное совещание с участием представителя подрядной организации ООО «СК «Вираж». Последний заявил, что работы должны завершиться к августе 2021 года.

«В рамках контракта планируется расширить два дорожных участка, обустроить тротуары с плиточным мощением, установить новые остановочные павильоны, переделать троллейбусные линии, восстановить ливневую канализацию, заменить дорожные знаки, выполнить устройство лестничных входов», - перечисляет пресс-служба администрации Рязани.

На встрече подняли вопрос, почему были сорваны сроки переноса контактной сети троллейбусов. Подрядчик возложил вину на аварийное состояние контактной сети и «необходимость ремонта коммуникаций газопровода под автодорогой».