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Общество9 июня 2021 14:45

Работы на перекрестке у «Глобуса» в Рязани завершатся в августе

Срыв сроков переноса троллейбусных сетей подрядчик объяснил их аварийным состоянием
Источник:kp.ru
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Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

8 июня на перекресток Касимовского шоссе и улицы Советской Армии приехал замглавы администрации Рязани Борис Ясинский. Это было выездное совещание с участием представителя подрядной организации ООО «СК «Вираж». Последний заявил, что работы должны завершиться к августе 2021 года.

«В рамках контракта планируется расширить два дорожных участка, обустроить тротуары с плиточным мощением, установить новые остановочные павильоны, переделать троллейбусные линии, восстановить ливневую канализацию, заменить дорожные знаки, выполнить устройство лестничных входов», - перечисляет пресс-служба администрации Рязани.

На встрече подняли вопрос, почему были сорваны сроки переноса контактной сети троллейбусов. Подрядчик возложил вину на аварийное состояние контактной сети и «необходимость ремонта коммуникаций газопровода под автодорогой».