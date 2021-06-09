Рязанским родителям ответили на интересующие их вопросы

Фото: ryazan.er.ru

С 31 мая по 4 июня на вопросы жителей ответили сенаторы РФ, депутаты Рязанской городской и областной Думы, специалисты министерств труда и социальной защиты населения, образования и молодежной политики, уполномоченный по правам ребенка, региональные координаторы партийных проектов «Детский спорт» и «Крепкая семья».

«Вопросы материнства и детства были и остаются актуальными. В приемную «Единой России» часто обращаются родители, которые или не владеют информацией, например, о новых мерах социальной поддержки, или им нужны разъяснения. Поэтому руководство партии приняло решение провести тематическую неделю, приуроченную к Международному дню защиты детей», – рассказала руководитель приемной, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

Больше всего обращений поступило относительно получения путевок в детские оздоровительные лагеря и о мерах социальной поддержки семей с детьми.

«За неделю в региональную и местные общественные приемные по вопросам материнства и детства обратились 72 человека. Все они получили консультации, ряд вопрос был решен положительно», – рассказала заместитель руководителя региональной приемной «Единой России» Елена Синица.

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