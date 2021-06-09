Николай Любимов: «Главная задача – через партийные проекты укрепить связь с населением, оказывать людям содействие в решении самых насущных вопросов»

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В ходе партийного мероприятия были подведены итоги работы рязанского отделения «Единая Россия» за полгода. Кроме того, речь шла об итогах предварительного партийного голосования и формировании региональных предложений в предвыборную программу партии на выборах депутатов Государственной Думы.

Губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов отметил, что прошедшие полгода были непростыми.

«Мы приложили максимум усилий для того, чтобы вместе достойно пройти этот период. Говоря «вместе», я имею в виду непосредственно, партию, и всех тех, кто нам активно помогал. Прежде всего, это добровольцы. В регионе создан и продолжает действовать волонтерский центр «Единой России». За шесть месяцев поступило и отработано более 2000 заявок от жителей. Волонтеры оказывают поддержку пожилым людям, маломобильным гражданам, многодетным семьям», – сказал он.

Особо Николай Любимов отметил, что под руководством Дмитрия Хубезова волонтерский центр партии освоил новые направления. По его инициативе на базе самого крупного ковид-госпиталя в ОКБ создан единый call-центр 122. Пилотный проект позволил автоматизировать вызов врача на дом и запись на вакцинацию от коронавируса.

По словам Николая Любимова, региональным отделением партии «Единая Россия» воплощено в жизнь много полезных инициатив, в том числе направленных на поддержку врачей, ветеранов Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание, благоустройство территорий.

Продолжается реализация партийных проектов. Например, в рамках проекта «Культура малой Родины» в 2021 году в районах планируется реконструкция 11 сельских учреждений. До 1 сентября по проекту «Детский спорт» будет отремонтировано 7 спортивных залов в школах. До конца года появится ФОКОТ в Скопинском районе, а также в трех районах на территории трех школ будут оснащены спортплощадки.

«Партийные проекты – один из приоритетов в работе «Единой России». Это инструмент для реализации наших предвыборных программ. Мы должны не только выполнить запланированное, но и проработать новые направления. Главная задача – через партийные проекты «Единой России» укрепить связь с населением, оказывать людям содействие в решении самых насущных и актуальных вопросов, – сказал Николай Любимов.

В ходе конференции лидер рязанских единороссов отметил важность создания в регионе системы многоуровневого депутатского контроля за ходом реализации национальных проектов. По его словам, активную работу проводят и сторонники партии. При их непосредственном участии регулярно проводятся крупномасштабные акции, в частности, «Мой выбор», «Спорт каждый день», «Добрый театр», а также серия командных интеллектуальных игр «РосКвиз».

Николай Любимов высоко оценил уровень организации предварительного голосования, которое состоялось в мае. «Считаю, что лидерами праймериз по праву стали самые достойные кандидаты, одержавшие победу в конкурентной борьбе: Андрей Макаров, Андрей Красов, Дмитрий Хубезов, – сказал Николай Любимов. – Отдельно хочу сказать, что Андрей Макаров принял решение участвовать в праймериз после встреч с главами муниципалитетов, а также публичного отчета перед жителями области. По итогам праймериз его работа была оценена высоко. Я уверен, что он еще много пользы принесет нашей области».

В ходе конференции Николай Любимов призвал коллег продолжать активную работу с гражданами.

«Избиратель хочет видеть нас не только в формате дворовых встреч. Еще раз подчеркну: он ждет нас в социальных сетях, в интернете, на тех площадках, где ему удобно с нами общаться. И мы должны реагировать на запрос, идти общаться на эти площадки, – сказал лидер рязанских единороссов. – Нужно активно работать с нашими сторонниками, используя новые формы, реализовывать проекты «Единой России» и муниципальные инициативы. Взаимодействовать с общественными организациями, ТОСами. Встраивать новых людей в партийную работу. Только так мы добьемся общей цели – динамичного социально-экономического развития Рязанской области и благополучия наших жителей».

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