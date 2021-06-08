В Рязанской области не устают штрафовать за ролик о «жуликах и ворах»

В Рязанской области вновь оштрафовали человека за размещение в соцсетях ролика «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест – 2002».

В Рязанской области не устают штрафовать за размещение в соцсетях ролика «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест – 2002». Он посвящен конкретной политической партии (излишне говорить, какой) и был выпущен еще в октябре 2011 года, незадолго до выборов в Госдуму, на канале политика Алексея Навального.

Суд Новосибирска в 2013 году вдруг нашел в ролике что-то экстремистское, поэтому ролик запретили распространять, включив в список экстремистских материалов. С тех пор по стране заводится множество административных дел против людей, у которых этот ролик, хоть бы и давно забытый, оказался на личной странице среди видеозаписей.

Очередным человеком, наказанным за ролик о «жуликах и ворах», стал житель Спасского района. Совсем недавно, 25 мая 2021 года, местный суд вынес решение о штрафе в 1500 рублей. До этого несколько раз об аналогичных решениях сообщал Октябрьский районный суд Рязани.

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