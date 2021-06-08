Виктор Золотов взял первый символический талон на открытии нового здания Росгвардии

В новом центре для посетителей созданы комфортные условия. Фото: Константин МОГИЛИН

8 июня в Рязани состоялось открытие нового здания регионального управления Росгвардии. В нем, в частности, расположился новый Центр лицензионно-разрешительной работы. Теперь рязанцы, желающие получать лицензию на оружие, могут сделать это в комфортных условиях. В новом центре организованна электронная очередь, а первый символический талон - вместо традиционного перерезания красной ленточки - взял лично главнокомандующий.

Ежегодно сотрудники лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии оказывают более 15 тысяч государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Также сотрудники ведомства следят за соблюдением правил ношения и хранения оружия. Так, только с начала 2021 года за различные нарушения изъято свыше 500 единиц оружия и более 3 тысяч патронов к нему.

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