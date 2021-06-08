Виктор Золотов: Здание рязанского управления Росгвардии - лучшее в стране

По мнению Золотова, здание рязанского управления - лучшее в стране. Фото: Константин МОГИЛИН

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов открыл в Рязани только что отреставрированное здание регионального управления ведомства. На первом этаже помещения расположился новый Центр лицензионно-разрешительной работы. Благодаря этому рязанцы, пришедшие за разрешением на владение оружием, смогут оформить необходимые документы в комфортных условиях. Центр оборудован терминалами электронной очереди, окнами приема граждан и специальными помещениями для хранения личных дел владельцев оружия и сотрудников частных охранных предприятий.

- Сегодня мы ознакомились с результатами двухлетней модернизации здания управления Росгвардии по Рязанской области. Теперь вы получили новые возможности для качественного выполнения возложенных на вас задач. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого проекта, и поздравить личный состав с долгожданным новосельем. За последние годы в войсках проделана значительная работа по развитию инфраструктуры, улучшению условий размещения наших подразделений и повышению качества обслуживания населения по предоставлению им государственных услуг, - обратился Виктор Золотов к личному составу.

В новом центре будут оказывать более 20 видов государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Фото: Константин МОГИЛИН

Директору Росгвардии продемонстрировали оборудование для проверки оружия и проведения дактилоскопии, а также помещение по утилизации изъятого или сданного в добровольном порядке оружия. В частности, в этом помещении установлены посты резки, рубки и гибки металла, после чего металлолом сдается на переплавку. Введение в эксплуатацию нового центра лицензионно-разрешительной работы позволит на качественно новом уровне предоставлять более 20 видов государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.

Генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что сотрудники лицензионно-разрешительной работы вносят достойный вклад в обеспечение безопасности на территории Рязанской области.

Первый символический талон взял лично главнокомандующий. Фото: Константин МОГИЛИН

После официального открытия состоялась церемония награждения особо проявивших себя в службе бойцов и сотрудников регионального управления.

Окинув взглядом бойцов, собравшихся в актовом зале, Виктор Золотов пошутил:

- Не сидите с такими кислыми лицами, нужно быть веселее. Ведь мы с губернатором Николаем Викторовичем Любимовым делаем все, для того чтобы создать для вас максимально комфортные условия.

После церемонии открытия Виктор Золотов вместе с главой Рязанской области Николаем Любимовым возложили цветы к памятнику сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим на службе.

Напомним, Рязанская область для Виктора Золотова родная. Будущий главнокомандующий родился в городе Сасово и учился в местной школе.