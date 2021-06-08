«Перепутал окно с дверью»: в Рязани с 5 этажа выпал мужчина

Вечером 7 июня в дежурную часть полиции Рязани поступило сообщение о выпавшем из окна на пятом этаже мужчине.

Как «КП-Рязань» сообщили в УМВД России по Рязанской области, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

По информации очевидцев случившегося, мужчина в компании друзей распивал алкоголь, а потом в прямом смысле слова перепутал дверь с окном.

— Был бы трезвый, точно бы помер, — говорит свидетель.

Сейчас пострадавший находится в больнице, ему диагностировали ушиб головного мозга.

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