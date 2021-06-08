В центре Рязани «Лада» сбила велосипедиста.

Днем 7 июня около дома №19 по улице Ленинского Комсомола 36-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Веста» сбил велосипедиста, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, водитель, «выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу» и сбил 37-летнего мужчину на велосипеде фирмы Stels.

В результате дорожного происшествия велосипедист получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!