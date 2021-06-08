Стало известно, кого включили в список жертв COVID-19 в Рязанской области 5-8 июня

С 5 по 8 июня список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще девять человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся.

5 июня в список внесли 69-летнего мужчину (скончался в марте), 62-летнюю и 69-летнюю женщин (скончались в марте), а также 62-летнюю женщину, скончавшуюся еще в феврале.

6 июня – 64-летнего мужчину и 86-летнюю женщину (оба март).

7 июня жертв не было.

8 июня – 70-летнюю, 73-летнюю и 80-летнюю женщин (все скончались марте).

Всего, по официальным данным, COVID-19 унес в Рязанской области жизни 549 человек.