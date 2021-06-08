В Рязани повышают надежность электроснабжения за 4,1 млрд рублей.

Реконструкция подстанции «Ямская» выполняется в рамках Соглашения с правительством Рязанской области. Инвестиции составляют свыше 4,1 млрд рублей. Обновленная подстанция станет компактным автоматизированным энергообъектом «закрытого типа», первым в Рязанской области.

В рамках реконструкции подстанция оснащается высоконадежным новейшим электрооборудованием, новейшими микропроцессорными терминалами релейной защиты и автоматики, автоматизированной системой управления технологическими процессами, автоматизированной информационно-измерительной системой коммерческого учета электроэнергии, современными системами связи и безопасности.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, в понедельник, посетивший энергообъект, отметил: - Сегодня мы увидели, как на площадке, расположенной рядом со старой подстанцией строится современный высокотехнологичный энергообъект. От его бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения более 70% потребителей города Рязань, в том числе крупнейших предприятий региона.

Подстанция 220 кВ «Ямская» - крупнейший питающий центр города Рязани и значительной части Рязанской области. Подстанция была введена в работу в 1957 году, мощность её до комплексной реконструкции составляла 380 МВА, в рамках первого этапа реконструкции мощность выросла до 580 МВА. Планируемый срок завершения полной реконструкции - 2023 год.