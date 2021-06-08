У карты «МИР» от Прио-Внешторгбанка появился кешбэк

Фото: Прио-Внешторгбанк.

Мы уже успели привыкнуть к слову «кешбэк», которое в переводе с английского означает «возврат денег». Банковская карта без кешбэка уже не интересна рязанцам. Поэтому Прио-Внешторгбанк обновил функционал карт «МИР» для своих клиентов. Теперь 1 % в виде кешбэка можно получить, расплачиваясь в аптеках, при оплате проживания в гостиницах, профилакториях и санаториях, при покупке билетов в театры, цирки, на концерты.

- Кешбэк будет начисляться даже тем держателям наших карт «МИР», которые получили их раньше, - рассказывает заместитель начальника управления розничного бизнеса Прио-Внешторгбанка Марина Николаева. - Функция подключается автоматически. На социальные карты для пособий, пенсий или выплат по больничным это тоже распространяется. Кешбэк от Приобанка станет дополнительным бонусом к акциям, которые действуют для карт, зарегистрированных в программе лояльности платежной системы «МИР»

Заместитель начальника управления розничного бизнеса Прио-Внешторгбанка Марина Николаева.

Деньги будут возвращаться на карту, с которой проводилась оплата, в начале следующего месяца. Кроме того, расширены функции бесплатного информирования по картам. При подключенном мобильном банке клиенты будут получать сообщения как о расходных, так и о приходных операциях.

Если у вас еще нет карты «МИР», Приобанк изготовит ее в течение 5-10 дней. Подробности можно уточнить на сайте www.priovtb.com или по телефону контактного центра (4912) 200-003.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан 06.12.1989 года. Лицензия Банка России № 212

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