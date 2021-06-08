Рязанцам запретили парковаться на улице Чкалова

8 июня на улице Чкалова ограничили парковку автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Речь идет об участке дороги от дома №1 корпус 3 по улице Чкалова до дома №51 по Первомайскому проспекту.

Ограничения на парковку будут действовать до 11:00.

«Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию и не парковать личный транспорт в это время на указанном участке», - говорится в сообщении.

В связи с чем мэрия решила ограничить парковку, не сообщается.

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