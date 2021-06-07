В МФЦ Рязанской области отменили режим приема только по записи

Подразделения МФЦ Рязанской области возвращаются к работе в штатном режиме. Ранее из-за распространения коронавируса долгое время прием велся только по предварительной записи.
Притом опция предварительной записи сохранится – на сайте моидокументы62.рф. Чтобы воспользоваться ею, необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации.
«Заявители, которые предварительно записались, будут обслуживаться согласно времени, указанному в талоне», - добавили МФЦ.
Ограничение на живую очередь в МФЦ отменено тем же распоряжением, каким продлены оставшиеся. Например, на ночную работу заведений общепита (подробнее).
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