24 дома в Рязани останутся без горячей воды с 7 июня

7 июня в Рязани ряд домов останется без горячей воды. РМПТС продолжает профилактические работы на сетях и объектах теплоснабжения.

На этот раз в список попали 24 адреса. Во всех случаях отключения продлятся до 21 июня, то есть на протяжении всего максимально допустимого двухнедельного срока.

- ул. Октябрьский городок, д. 33 (Д/сад №24), 35, 36, 39, 49, 43;

- пос. Керамзавода, д. 3, 8а (Школа №22), 10, 21а, 25а (Д/сад №29), 28, 29, 33, 34, 36, 38;

- ул. Кирпичный завод, д. 14, 14/1, 15,

- ул. Пугачева, д. 3, 7, 7а;

- ул. Разина, д. 2.

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