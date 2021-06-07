Рейд по тонировке: в Рязани ГИБДД будет массово останавливать автомобили

7 июня рязанская ГИБДД вышла в очередной рейд, во время которого будет массово останавливать автомобили с затонированными окнами, сообщает УМВД России по Рязанской области.

«Сквозь затонированное стекло автомобиля ухудшается обзорность для самого водителя. Такие условия могут провоцировать повышенный риск ДТП. Особенно, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости», - говорится в сообщении.

Если полиция обнаружит нарушение, то водителя привлекут к административной ответственности. Ему будет грозить штраф в размере 500 рублей.

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