В Рязани сгорело кафе «Навруз»

В ночь на 7 июня 2021 года в Рязани загорелось кафе «Навруз».

В ночь на 7 июня в Рязани загорелось кафе «Навруз» на пересечении улицы Спортивной и Голенчинского шоссе. Как сообщили «КП-Рязань» в пресс-службе областного ГУ МЧС, площадь пожара составила около 100 кв.м.

Информация о возгорания поступила диспетчеру в 01:00. На вызов отправились 8 единиц техники и 19 личного состава противопожарной службы

По данным МЧС, локализовать пожар удалось в 01:22, а ликвидировать - в 01:50. В результате происшествия никто не пострадал.