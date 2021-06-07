Ограждение, которое установили вдоль дороги, погубило молодого мужчину.

Вечером 4 июня в Милославском районе на первом километре автодороги Милославское - Чернава - Липяги 36-летний местный житель за рулем мотоцикла Stels flame 200 попал в ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, наехал на бордюр и влетел в металлический забор.

Под Рязанью погиб мотоциклист, врезавшись в металлический забор.

В результате дорожного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП. Его пассажирка - 37-летняя рязанка - получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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