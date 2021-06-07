Ограждение, которое установили вдоль дороги, погубило молодого мужчину.
Вечером 4 июня в Милославском районе на первом километре автодороги Милославское - Чернава - Липяги 36-летний местный житель за рулем мотоцикла Stels flame 200 попал в ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, наехал на бордюр и влетел в металлический забор.
Под Рязанью погиб мотоциклист, врезавшись в металлический забор.
В результате дорожного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП. Его пассажирка - 37-летняя рязанка - получила травмы.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!