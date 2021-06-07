На Почтовой толпа избила рязанца – полиция вычислила всех участников

В ночь на 6 июня на улице Почтовой возле одного из развлекательных учреждений толпа избила мужчину, сообщает рзнинфо со ссылкой на очевидца, который прислал видео. На кадрах видно, как несколько человек пинают лежащего человека.

Как сообщили «КП-Рязань» в региональном УМВД, в дежурную часть информация о происшествии поступила в 01:30. Прибывшие на место полицейские установили всех участников конфликта, все они опрошены.

Известно, что избитый молодой человек, получивший ушибы, написал заявление на двух рязанцев, которые участвовали в избиении.

«В настоящее время сотрудники Отдела МВД России по Советскому району Рязани проводят проверку», - говорится в сообщении.

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