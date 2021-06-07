За долг в 12 млн рублей у рязанца арестовали Mercedes.
В Рязани на парковке ТРЦ «Премьер» приставы арестовали Mercedes CLA у рязанца, задолжавшего 12 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП
В ведомстве установили, что мужчина с февраля 2021 года имеет ряд непогашенных задолженностей по кредиту. Из-за такой крупной просрочки приставы и арестовали Mercedes CLA, опечатали его, и наложили запрет на пользование.
Отмечается, что если мужчина не погасит задолженность, машину отправят на «принудительную реализацию». Другими словами, ее пустят с молотка на аукционе.
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