ГИБДД о дягилевских цыганах: «Такие действия будут пресекаться». Фото: НРВК.

Полиция сообщила, что информация о нападении на сотрудников ДПС в поселке Дягилево не соответствует действительности.

«Экипаж ДПС осуществлял повседневную профилактическую работу. Нарушений со стороны сотрудников полиции допущено не было. Поставленные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения выполнены в полном объеме», - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции отметили, что «лица, допустившие административные правонарушения и те, кто воспрепятствовал законной деятельности сотрудников полиции», привлечены к ответственности.

«Такие действия будут пресекаться и впредь. Рейдовые и профилактические мероприятия продолжаются», - подчеркнули в УМВД.

Ранее сообщалось, что группа цыган мешала работать сотруднику ДПС. Жители Дягилева окружили полицейского (читать подробнее).

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