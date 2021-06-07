Рязанцев предупредили об опасности тополиного пуха

При сильном ветре пух легко поднимается, забиваясь во всевозможные щели лоджий и балконов. Непотушенный окурок или детская шалость могут моментально привести к возникновению пожара. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Каждое лето тополиный пух становится причиной пожаров в городах и селениях, предупреждает рязанское управление МЧС. Вся причина в легкой воспламеняемости и горении с большой скоростью.

«Скапливаясь у строений, складов, стоянок автотранспорта, во дворах, на тротуарах, тополиный пух служит хорошим топливом для огня. Часто пожары возникают от того, что дети ради баловства поджигают тополиный пух», - говорится в сообщении.

Чтобы тополиный пух не стал источником пожара, специалисты просят придерживаться простых правил:

- быть осмотрительными в обращении с любыми источниками открытого огня;

- пресекать игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха;

- коммунальным службам рекомендуется обратить внимание на своевременную чистку, уборку и проливку дворов, тротуаров, а также иных мест скопления тополиного пуха.

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