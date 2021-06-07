В поселке Дягилево цыгане не давали работать сотруднику ДПС

Днем 5 июня в поселке Дягилево на улице Центральной цыгане напали на сотрудника ДПС. Видео с инцидентом выложили в паблике НРВК. На кадрах видно, как несколько местных жителей окружили полицейского, а тому пришлось от них отмахиваться.

«Я стал свидетелем инцидента, в котором участвовал патруль ДПС по улице Центральной поселка Дягилево. Данные лица перегородили дорогу патрулю ДПС. Потом начали открывать задние двери, вытащили личные вещи и фуражку сотрудника. После этого я начал запись видео», - говорится в сообщении.

Позже в УМВД прокомментировали ситуацию, сказав, что никакого нападения не было, а лиц [цыган] привлекли к административной ответственности.

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