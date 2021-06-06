Рязанский «Театр на Соборной» привез из Севастополя три награды

Фото: «Театр на Соборной».

Рязанский «Театр на Соборной» выиграл три номинации V Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Постановка «Тринадцатая звезда» победила в категориях: лучший спектакль фестиваля, приз детского жюри и за лучшее партнерство на сцене (Николай Ребров и Дмитрий Мазепа).

Фестиваль проходил с 1 по 5 июня в Севастополе. Свои работы на конкурс представили творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Рязани, Симферополя и Севастополя.

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