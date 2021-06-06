В Клепиковском районе сгорела библиотека и медпункт

Фото: «Новости Рязани ВКонтакте».

В ночь с 5 на 6 июня в селе Тюково Клепиковского района сгорело деревянное здание медпункта и библиотеки. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Рязанской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 2 часов 30 минут. При этом отмечается, что к 6 часам утра пожар был полностью ликвидирован. На место выезжали 19 человек из личного состава Государственной противопожарной службы и девять единиц техники.

Причины возгорания и причиненный ущерб устанавливаются.

Фото: «Новости Рязани ВКонтакте».

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