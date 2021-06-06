«Яндекс» составил список слов, используемых только в Рязани

Список уникальных слов, которыми пользуются рязанцы, собрали лингвисты для платформы «Яндекс.Дзен».

В международный День русского языка филологи опубликовали результаты исследования региональной лексики. Для этого они изучили статьи и комментарии 6 миллионов пользователей блогов на платформе и 11 миллиардов словоупотреблений.

В список «типично рязанских» слов попали: буробить (бормотать, говорить ерунду), домотаться (придраться), обплеваться (выразить крайнее недовольство), озолотеть (разбогатеть), озоровать (баловаться), пережарка (овощи, пассированные для супа) и стерка (ластик, резинка).

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