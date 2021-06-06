Рязанец намерен судиться с «Северной компанией», по его мнению, обманувшей его

Рязанец обнаружил, что во время приемки своей квартиры в ЖК «Метропарк» от «Северной компании» нашел отклонения от первоначального проекта. Об этом сообщают наши коллеги из «РЗН.ИНФО»

При этом издание пишет, что застройщик не только не пообещал компенсировать недочеты, но даже потребовал заплатить дополнительно 130 тысяч рублей за увеличение площади на 2,5 метра.

Вместо плит толщиной 80 миллиметров в здании установили силикатные блоки толщиной 70 миллиметров. Вентиляционный короб сделали из таких же блоков, тогда как проект предусматривал применение кирпича толщиной 120 миллиметров.

По мнению покупателя, именно за счет уменьшения толщины стен площадь жилья увеличилась более чем на 2%. Мужчина обратился с исковым заявлением в суд.

Напомним, что руководитель «Северной компании» был фигурантом коррупционного уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главного архитектора Рязани Натальи Харибутовой.

Напомним, экс-чиновницу признали виновной в получении взяток в виде четырех заграничных поездок на общую сумму более 2 миллионов 600 тысяч рублей. В обмен на подношения в виде денег и турпутевок для нее и дочери на курорты Таиланда, Малайзии и Турции она обещала лояльность и быстрое решение нужных вопросов руководителю «Северной компании». Кроме того, путешественниц на машине строительной компании доставляли из Рязани в аэропорты Москвы и обратно.

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