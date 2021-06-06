В Рязани в торговом зале сетевого универсама скончался мужчина

Мужчине стало плохо в торговом зале. Фото: социальные сети.

В торговом зале сетевого универсама, расположенного в рязанском микрорайоне Шлаковый, скончался мужчина. Об этом стало известно из социальных сетей.

Очевидец трагедии рассказал, что рязанец упал и повредил голову.

При этом, в региональном Следственном Комитете уточнили, что погибшему был 61 год и у него наблюдались проблемы с сердцем. По предварительной информации, пришедшему в магазин покупателю стало неожиданно плохо.

Также сообщается, что по факту внезапной смерти проводится доследственная проверка.

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