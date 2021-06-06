Чиновники и волонтеры повесили в рязанском ЦПКиО кормушки для белок

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

Чиновники регионального министерства физической культуры и спорта совместно с волонтерами прошлись по маршруту «Кремлевский» и повесили в рязанском ЦПКиО кормушки для белок. Об этом сообщается на сайте минспорта.

Отмечается, что свою показательную акцию работники министерства приурочили к всемирному дню окружающей среды.

«…В парке обитает многочисленная группа белок, но не все знают как правильно их кормить. Ни в коем случае нельзя кормить их арахисом, миндалем, фисташками, хлебом, а уж тем более сухариками, чипсами и печеньем. Эти продукты - яд для белок», - написано в сообщении на сайте.

Также отмечается, что кормушки для грызунов «украсили» логотипом «Сеть активных физкультурных маршрутов». Не сомневаемся, белки это оценят.

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

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