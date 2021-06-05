По Рязанской области объявили метеопредупреждение – возможен мощный ветер

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы в Рязани и области ожидается усиление ветра. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

Как отметили в ведомстве, непогода сохранится до конца суток 5 июня и ночью 6 июня. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Специалисты МЧС просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;

- по возможности ограничить время нахождения на улице;

- держать наготове электрический фонарь;

- не пользоваться открытым огнем.

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