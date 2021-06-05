В Рязани определили парки, которые в ближайшее время благоустроят

Подведены итоги голосования по 32 территориям (общественным пространствами), которые власти благоустроят в 2021 году.
Лидеры голосования:
- в Московском районе Рязани - парк имени Белякова;
- в Железнодорожном районе Рязани – Гвардейский парк (Октябрьский городок – Ред.);
- в Советском районе – Лесопарк;
- в Октябрьском районе - Дубовая роща-Вишневый сад.
Как заверили в администрации Рязани, к благоустройству территорий приступят в ближайшее время.
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