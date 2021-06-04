Приставы разыскивают рязанку, задолжавшую сыну по алиментам

Фото: пресс-служба УФССП по Рязанской области.

Судебные приставы-исполнители разыскивают 41-летнюю Наталью Сураеву, чей долг по алиментам на сына составляет 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Рязанской области.

Так как ни по месту регистрации, ни по последнему известному месту жительства в городе Сасово женщина не проживает, а сама на связь не выходит, то приставы объявили ее в розыск.

В ведомстве просят граждан, обладающих информацией о местонахождении должницы, сообщить в дежурную часть регионального УФССП по телефону: +7 (4912) 29-45-00.

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