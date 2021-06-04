Из-за сообщений о заминировании в Рязани эвакуировали детские сады

4 июня из-за сообщений о заминировании эвакуировали целый ряд рязанских детских садов. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что как только об опасности стало известно, детей и педагогов спешно вывели из образовательных учреждений, отправив в безопасное место.

Также наш собеседник уточнил, что сигналы о заложенных бомбах оказались ложными:

- Оперативные службы провели во всех учреждениях необходимые проверочные мероприятия. Информация об угрозе жизни и здоровью граждан подтверждения не нашла.

Любопытно, что сообщения о заминировании имели место не только в Рязани. Известно о подобных случаях в Саранске и Братске Иркутской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!