Рязанку похитили, таскали по пустым домам и насиловали

В Рязанской области передали в суд дело сразу по пяти уголовным статьям. 49-летний уроженец Кораблинского района обвиняется в похищении человека, угрозах убийством, изнасилованиях, проникновениях в чужие жилища и грабежах.

Описанные в материалах дела события происходили в конце 2020 года. 8 декабря обвиняемый во время обильных возлияний поссорился со знакомыми, схватил кухонный нож и начал угрожать остальным. В какой-то момент, угрожая одной из участниц застолья, мужчина увез ее в соседнюю деревню, где удерживал в пустующих домах. За это время жертва дважды подверглась сексуальному насилию. Кроме того, на ее глазах похититель несколько раз залезал в чужие дома, воровал продукты питания, алкоголь и одежду.

«Сбежать от обвиняемого женщине удалось лишь через неделю, улучив момент, когда мужчина крепко заснул», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.